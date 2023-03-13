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Сегодня, 11:30

Ломаченко и Хейни договорились подраться 20 мая в Лас-Вегасе

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (17-2) и абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) завершили переговоры о том, что их поединок состоится 20 мая в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает ESPN.

Ломаченко в прошлом бою победил Джемейна Ортиса (16-1) единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111). Бой состоялся 29 октября 2022-го на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Хейни защитил титулы в бою с Джорджем Камбососом-младшим (20-2) 16 октября 2022-го в Мельбурне, Австралия.

Бокс
Василий Ломаченко
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