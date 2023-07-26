Боец UFC Алмейда: «Перейра победит Блаховича, он легко может стать чемпионом в полутяжах»

Бразильский боец UFC Лукас Алмейда дал прогноз на предстоящий поединок между Яном Блаховичем и Алексом Перейрой.

«Перейра победит Яна Блаховича. Алекс намного лучше в стойке и более подготовлен физически. Он вообще легко может стать чемпионом в полутяжелом весе», — приводит слова бойца «РБ Спорт».

Бой Блахович — Перейра пройдет 30 июля на турнире UFC 291 и станет соглавным событием турнира. На счету Блаховича 29 побед, девять поражений и одна ничья. На счету Перейры семь побед и два поражения.