Люк Рокхолд дал прогноз на бой Чимаева и Косты

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд (16-5) предполагает, что если Хамзат Чимаев (12-0) переведет бой с Пауло Костой (14-2) на землю, то победит.

«Пауло не настолько хороший боец. У него плохая борьба, я [в бою с ним] просто устал, — отметил Рокхолд в интервью Submission Radio. — Чимаев, кажется, имеет приличные навыки борьбы. Если он сможет провести тейкдаун и оседлать этого мудака, то я ставлю на Чимаева. Но в стойке у него [Чимаева] могут возникнуть проблемы. Это интересный бой. Я бы поставил на Пауло, если бой пройдет в стойке, и на Чимаева, если бой пройдет на земле».

Чимаев победил Кевина Холланда (23-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на в Лас-Вегасе.

Коста победил Люка Рокхолда (16-6) единогласным судейским решением (30-27, 30-27, 30-27) на UFC 278. Бой состоялся 20 августа в Солт-Лейк-Сити.