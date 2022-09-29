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29 сентября, 16:58

Люк Рокхолд подтвердил, что может вернуться в UFC

Давид Хачатрян

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд (16-5) считает, что если Алекс Перейра (6-1) победит Исраэля Адесанью (23-1), то это может вдохновить его на продолжение карьеры.

«Если кто-то вдохновит меня вернуться... кто знает. Возможно, победа этого бразильского чувака [вдохновит меня вернуться], — отметил Рокхолд в интервью Submission Radio. — Тогда мне придется подраться с Робертом Уиттакером. Будет больно, но мы будем драться».

Перейра и Адесанья подерутся 12 ноября на UFC 281 в Нью-Йорке.

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