Люк Рокхолд сделал заявление после поражения от Перри: «Я еще не закончил»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд (16-6) прокомментировал свое поражение Майку Перри (14-8) на турнире BKFC 41.

«Ну, черт возьми, что я могу сказать? Голые кулаки — это какое-то сумасшедшее дерьмо. Его [Перри] костяшки попали мне в два передних [зуба]. Как бы то ни было, мы показали хорошую драку. Жаль, что все так закончилось. Чертов Перри, ты — крутой тип! Поздравляю. Спасибо моим спонсорам и фанатам. Я еще не закончил. Перчатки мне бы не помешали», — сказал Рокхолд в видеообращении, опубликованном в соцсетях.