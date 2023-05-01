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Сегодня, 11:15

Люк Рокхолд сделал заявление после поражения от Перри: «Я еще не закончил»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд (16-6) прокомментировал свое поражение Майку Перри (14-8) на турнире BKFC 41.

«Ну, черт возьми, что я могу сказать? Голые кулаки — это какое-то сумасшедшее дерьмо. Его [Перри] костяшки попали мне в два передних [зуба]. Как бы то ни было, мы показали хорошую драку. Жаль, что все так закончилось. Чертов Перри, ты — крутой тип! Поздравляю. Спасибо моим спонсорам и фанатам. Я еще не закончил. Перчатки мне бы не помешали», — сказал Рокхолд в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Перри победил Рокхолда техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 29 апреля на BKFC 41 в Колорадо, США.
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