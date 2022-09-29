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29 сентября, 12:35

Мачида и Руа могут подраться на UFC 283 в Рио-де-Жанейро

Давид Хачатрян

44-летний ветеран, бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Лиото Мачида (26-12) может вернуться в UFC ради одного боя с другим ветераном, экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе 40-летним Маурисио Руа (27-13). Об этом сообщил менеджер Мачиды Хорхе Гимарайнш в интервью Sherdog.

На данный момент Гимарайнш ведет переговоры с UFC. В случае утверждения бойцы подерутся на UFC 283 в Рио-де-Жанейро. Турнир состоится 21 января 2023 года.

«Не сомневаюсь, что бразильским болельщикам этот бой понравится. Два чемпиона, две легенды спорта, которые проведут последний бой в карьере. Сегун уже является членом Зала славы, и Лиото этого заслуживает», — сказал Гимарайнш.

Мачида и Руа дрались друг с другом дважды. В 2009 году победу одержал Мачида единогласным решением судей, а в 2010-м вверх взял Руа, нокаутировав соотечественника в первом раунде.

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