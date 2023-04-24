Маддалена подерется с Брэди 8 июля на UFC 290

26-летний австралийский полусредневес Джек Делла Маддалена (14-2) проведет пятый бой в UFC против 30-летнего американца Шона Брэди (15-1) 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, сообщает инсайдер под ником Bendaman2001 в Twitter.

Маддалена провел в UFC четыре боя, и все выиграл досрочно в первом раунде. В прошлом бою он одолел Рэнди Брауна (16-5) сабмишном. Бой состоялся 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Брэди потерпел первое поражение в бою против Белала Мухаммада (22-3) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби, США.