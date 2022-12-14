Магомед Анкалаев вошел в топ-3 полутяжеловесов UFC

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев (18-1) после обновления рейтингов UFC поднялся на одну строчку — он сместил поляка Яна Блаховича (29-9) с третьего места рейтинга полутяжеловесов UFC.

Выше россиянина только Гловер Тейшейра (33-8) и Иржи Прохазка (29-3).

Бой Анкалаева и Блаховича завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Тейшейра и Джамал Хилл (11-1) встретятся в бою за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Бой состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.