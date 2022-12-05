Штырков: «Анкалаев — камень. Блаховичу будет тяжело с ним»

Российский боец Иван Штырков дал прогноз на бой между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

В прошлом Штырков проводил тренировочный лагерь в Дагестане вместе с Анкалаевым.

«Переживаю за Магомеда. Мы с ним общались, он хороший и трудолюбивый парень, — сказал Штырков «СЭ» после турнира RCC 13. — Желаю ему победы и всего наилучшего».

«В чем опасен Анкалаев для Блаховича? Во всем, — продолжил он. — Единственная опасность Блаховича для Анкалаева — это его плюха. Анкалаев, бывает такое, что может пропустить удар. А все, что делает и умеет Анкалаев, это ужас для Блаховича. Его функционал, борьба, ударка... Думаю, Блаховичу будет тяжело что-то противопоставить Анкалаеву».

«Анкалаев — камень. Функционально камень с очень хорошей чуйкой в стойке. Опасный левша. Он сможет передышать любого, а не только Блаховича».

Анкалаев и Блахович подерутся в турнире UFC 282, который пройдет в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе. На кону вакантный пояс чемпиона организации в полутяжелом весе.