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Сегодня, 17:20

Штырков: «Анкалаев — камень. Блаховичу будет тяжело с ним»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press
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Российский боец Иван Штырков дал прогноз на бой между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

В прошлом Штырков проводил тренировочный лагерь в Дагестане вместе с Анкалаевым.

«Переживаю за Магомеда. Мы с ним общались, он хороший и трудолюбивый парень, — сказал Штырков «СЭ» после турнира RCC 13. — Желаю ему победы и всего наилучшего».

«В чем опасен Анкалаев для Блаховича? Во всем, — продолжил он. — Единственная опасность Блаховича для Анкалаева — это его плюха. Анкалаев, бывает такое, что может пропустить удар. А все, что делает и умеет Анкалаев, это ужас для Блаховича. Его функционал, борьба, ударка... Думаю, Блаховичу будет тяжело что-то противопоставить Анкалаеву».

«Анкалаев — камень. Функционально камень с очень хорошей чуйкой в стойке. Опасный левша. Он сможет передышать любого, а не только Блаховича».

Анкалаев и Блахович подерутся в турнире UFC 282, который пройдет в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе. На кону вакантный пояс чемпиона организации в полутяжелом весе.

Иван Штырков
Магомед Анкалаев
Ян Блахович
UFC
ММА
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