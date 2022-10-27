Магомед Исмаилов 10 февраля проведет бой против Майка Перри

Российский боец ММА Магомед Исмаилов в следующем году проведет бой против американца Майка Перри. Их поединок должен состояться 10 февраля, написал в социальных сетях промоутер Владимир Хрюнов.

Ранее Исмаилов подрался с бывшим представителем Ultimate Fighting Championchip (UFC) американцем Майком Перри на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ», которая прошла в Москве в сентябре.

Перри назвал Исмаилова засранцем (motherfucker), что Магомед воспринял как оскорбление матери.

После этого бойцы устроили небольшую потасовку, обменявшись несколькими ударами.

36-летний Исмаилов выступает на профессиональном уровне с 2011 года. За это время он провел 20 боев, в которых одержал 17 побед и три раза проиграл. Еще один поединок закончился ничьей.