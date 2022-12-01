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Сегодня, 08:13

Магомед Исмаилов хочет подраться с Иваном Штырковым по правилам бокса

Давид Хачатрян
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Российский боец Магомед Исмаилов (17-3) изъявил желание встретиться с Иваном Штырковым (21-2) на ринге.

«Ваню Штыркова могу назвать другом, — отметил Исмаилов «СЭ». — Но это не значит, что я не хочу накидать ему в боксе (смеется). За хорошие деньги мы бы накидали друг другу. С Ваней надо поговорить. Если это будет интересно, два друга выскочат в ринг и отбуксируют. У него профессиональный рекорд в боксе 1-0, у меня — 2-0».

Исмаилов подерется с Александром Шлеменко (61-14) 3 декабря в турнире RCC 13 в Екатеринбурге.

Бокс
Иван Штырков
Магомед Исмаилов
ММА
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