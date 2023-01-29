Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:07

Магомед Исмаилов исключил бой с Сосланом Асбаровым

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) рассказал, что не будет драться против чемпиона Hardcore Boxing Сослана Асбарова.

«Я думаю, если мы с Сосланом побоксируем, это будет ненормально. Мы можем только в спаррингах, в зале подвигаться, показать друг другу свои навыки. Но зайти на профессиональный ринг и боксировать со своим другом — это не то, некрасиво будет. Так-то я ему накидаю, просто это некрасиво», — сказал Исмаилов на встрече с фанатами.

Исмаилов в прошлом бою одолел Александра Шлеменко (61-15) единогласным решением судей. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который прошел 3 декабря 2022-го в Екатеринбурге.

Магомед Исмаилов
ММА
0
Читайте также
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
«Всегда весело играть такие матчи». Эмоции Овечкина и Кросби после новой серии «Вашингтон» — «Питтсбург»
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Стали известны мотивы двойного убийства на Флотской улице в Москве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Магомед Исмаилов: «Однозначно не принял бы бой с Хабибом»

Жозе Альдо дебютирует в боксе 10 февраля в Рио-де-Жанейро