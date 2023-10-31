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Сегодня, 14:03

Исмаилов: «Сила России в том, что в ней бок о бок уживаются много национальностей и религий!»

Давид Хачатрян
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Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) ответил недовольным его высказыванием о том, что неправильно на боях между спортсменами из России скандировать: «Русские, вперед!»

«Для молодежи: людей различать нужно исключительно по их поступкам! Хорошие поступки — хороший человек, плохие поступки — плохой человек! Мои слова переворачивать не надо, основа того, что я говорю, — это сплоченность российского многоконфессионального, многонационального народа! Жить в мире и согласии! У преступления нет наций или религии! Не позволяйте всяким нацистическим каналам разжигать в вашем сердце ненависть к целым нациям или народам! Если позволить кому-то себя разделить, значит, позволить кому-то властвовать! Сила России в том, что в ней бок о бок уживаются много национальностей и религий!» — написал Исмаилов в соцсетях.

Ранее Исмаилов призвал поддерживать бойцов по фамилиям, а не национальностям.

Магомед Исмаилов
ММА
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