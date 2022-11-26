Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:18

Магомед Исмаилов прилетел в Екатеринбург на бой с Александром Шлеменко

Иван Торопцев
Корреспондент
Магомед Исмаилов.
Фото Пресс-служба RCC
Telegram Дзен

Магомед Исмаилов вместе со своей командой прилетел в Екатеринбург на поединок с Александром Шлеменко.

В углу с Магомедом будет работать его тренер и брат Рамазан.

«Настроение такое, что как будто бы у меня через неделю бой будет. Вот такое состояние испытываю. Сейчас не о бое мысли, а о сгонке», — приводит пресс-служба RCC слова Магомеда Исмаилова.

Бой Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко станет главным поединком турнира RCC 13, который пройдет 3 декабря в Екатеринбурге. Победитель получит специальный чемпионский пояс RCC.

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
0
Читайте также
Боксер умер спустя год после глухого нокаута. Его не смогли спасти
Боксер умер спустя год после глухого нокаута. Его не смогли спасти
NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на территории Украины
Издание 19FortyFive сообщило о подготовке России к конфликту в Арктике
Саудовский принц подарил каждому футболисту сборной Rolls Royce за матч с Аргентиной
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кайла Харрисон проиграла Лариссе Пачеко и потерпела первое поражение в карьере