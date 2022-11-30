Исмаилов: «Блокировка моего Instagram* - это не психологический удар перед боем»

Сегодня, 20:22
Средневес Магомед Исмаилов в беседе с журналистами перед боем с Александром Шлеменко рассказал, почему его заблокировали в социальной сети Instagram*.
— Блокировка вашего аккаунта в Instagram* - это психологический удар?
— Нет, это не психологический удар. Такая ситуация: здесь мы говорим Кадар (исламский термин, означающий предопределение — Прим. «СЭ»). Произошло то, с чем мы ничего не можем поделать. Кадар — предопределение. Это то, что мы принимаем. Так должно было случиться.
— А знаете, почему так случилось?
— Не знаю. Значит, это лучше для меня на данный момент.
— Это после какой публикации заблокировали?
— Не знаю. Вот я опубликовал Кямрана, где я его поздравил с победой. Вот после этого [заблокировали].
— Были крипто-Stories...
— Не было речи конкретно о чем-то. Просто я же могу обсуждать: «Что вы думаете по поводу заработка?». Как по мне, какое это отношение имеет к блокировке?
— Слышали, что у вас новый Instagram*.
— Да, но это не означает, что я не хочу восстановить свой старый. Из любой тяжелой ситуации нужно вытащить для себя выгоду.
— Вы наняли юристов или сами пишите письма?
— Там сами разберемся. Разблокируем Instagram*. А вот у меня уже есть небольшая площадка, где есть 7000 тысяч подписчиков. Там возможно будет какой-то мерч от Исмаилова, туда-сюда. Вот видите. Если бы не заблокировали, то, возможно, об этом и не подумал бы (улыбается).
— Есть цель по подписчикам, например, обогнать тоже же Хасбика?
— Нет, такого нет.
Шлеменко и Исмаилов сразятся на турнире RCC, который состоится 3 декабря в Екатеринбурге. Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ.
*Соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской