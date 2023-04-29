Исмаилов о бое Кратос — Фролич: «Я бы остановил после второго раунда»

Российский боец ММА и боксер Магомед Исмаилов прокомментировал поединок Сергея Калинина, по прозвищу Кратос, против бразильца Кристиана Фролича.

«Жесткое, жестокое противостояние, — сказал Исмаилов журналистам после турнира RCC Hard в Екатеринбурге. — В данном случае мне тяжело называть кулачные бои спортом, несмотря на то, что я тут был в роли ведущего. По мне это было слишком, нет? Вы видели их лица? Все-таки какая-то защита должна быть на руках. Если бы они накидали друг другу в перчатках, то у них с лицом все было бы в порядке».

«Я бы остановил этот бой после второго раунда, мол, вам нельзя, ребята. Я там сидел в диване, меня крутило, у них еще такие лица были».

Кратос победил Фролича судейским решением по итогам пятираундового боя. Бойцы возглавили первый турнир по кулачным боям RCC Hard от «Русской медной компании».