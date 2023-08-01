Исмаилов — о конфликте Мирзаева и Лахмы: «Кому-то извиниться западло, мне — нет»

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как должна разрешиться конфликтная ситуация между Расулом Мирзаевым и геймером Камилем Аллахвердиевым, известным по прозвищу Лахма.

«Как они между собой решат, так и должна ситуация разрешиться, — сказал Исмаилов журналистам. — Это они уже должны решать. Я бы, например, решал так, как я решаю. Кому-то извиниться западло, грубо говоря, мне — нет. У меня немного другое видение. Я считаю, что всегда нужно находить точку соприкосновения, общаться и приходить к общему. Вот у Камила [Гаджиева] и Лахмы было недопонимание, и они же поговорили и пришли [к общему], а не подрались? Вот так вот. Все мы ошибаемся, все мы грешные».

Ранее Мирзаев заявил, что у него есть желание сровнять Лахму с асфальтом за инцидент в конце 2016 года. Тогда Лахма вместе с двумя товарищами проникли в квартиру Мирзаева и жестоко избили бойца.