Исмаилов после потасовки с Иличем: «Постараюсь, чтобы он пожалел о словах»

Российский средневес Магомед Исмаилов высказался о принципиальности боя с Александром Иличем после потасовки с ним.

«Все поединки принципиальны, а тут я занимаюсь воспитанием своих оппонентов, — сказал Исмаилов после пресс-конференции. — Я им показываю, что можно говорить, а что нельзя. Если ты называешь меня с*****, то имей в виду, что я тебе отвечу, возможно, не словом. Будет ли спрос во время боя? Я постараюсь сделать все, чтобы он жалел о каждом слове. Ладно, о каждом слове не скажу, потому что многое он не сказал, а именно об этих словах. Чтобы он пожалел, что он появился в нашем противостоянии».

Видео потасовки можно посмотреть здесь.

Исмаилов и Илич сразятся по правилам бокса на турнире, который состоится 7 октября в лиге PRAVDA.