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Сегодня, 05:31

Магомед Магомедкеримов нокаутировал немца Заваду в первом раунде на PFL 6

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец полусреднего веса Магомед Магомедкеримов победил немца Давида Заваду на турнире PFL 6.

Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде. Поединок продлился 3 минуты и 54 секунды.

33-летний Магомедкеримов одержал 33-ю победу в карьере при 6 поражениях. 32-летний Завада проиграл в 9-й раз при 18 победах в ММА.

Благодаря победе Магомедкеримов вышел в плей-офф PFL. Ранее еще один российский боец Магомед Умалатов гарантировал себе проход в сетку плей-офф.

В плей-офф PFL в каждой весовой категории выходят по четыре бойца. Победители полуфиналов встречаются между собой в пятираундовом финальном поединке, чемпион получает гонорар в размере 1 миллиона долларов.

Магомед Магомедкеримов
ММА
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