Магомед Магомедов: «Саид Нурмагомедов не пашет, как должен»

31-летний российский боец Bellator Магомед Магомедов (19-3) назвал Саида Нурмагомедова (17-2) талантливым бойцом, но отметил, что ему нужно больше пахать. Об этом Магомедов сказал в интервью «СЭ».

— В UFC в этом же весе [легчайшем] есть еще один боец из Дагестана — это Саид Нурмагомедов, которого ты прекрасно знаешь, он же тоже из «Dagestan Fighter». Что ты бы сказал по поводу его перспектив?

— Саид для любого бойца очень неудобен. Я с ним и спарринговал, и дрался по любителям, он очень неудобный соперник. Я думаю, что в последних боях он как должен пахать, не пашет. И то, видите, он досрочно выиграл уже два последних поединка, достаточно крепких пацанов. Когда бой назначают, он готовится. Он тоже неудобен, так же ногами бьет, червяк такой. Любому в топ-10 тяжелый бой даст. Легкой прогулки не будет.

— А что же он не пашет-то?

— Сайд он такой... мы с ним разговаривали, последний бой у него чуть тяжело пошел. Плохо восстановился после весогонки. Я думаю, уроки из этого он сделает, работу над ошибками. Я думаю, Саид сейчас нормально запашет, потому что дальше только тяжелые соперники будут. Саид тренируется должным образом. Сколько его помню, он не любитель пахать, но он талантливый, очень талантливый. Я знаю в Дагестане многих, кто в топах, хороших пацанов... будто им не нужно это. Но у них все получается.

Нурмагомедов идет на серии из четырех побед. В прошлом бою он одолел Саидйокуба Кахрамонова (10-3) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 17 декабря 2022-го на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.