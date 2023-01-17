Магомед Магомедов: «Умар разнообразней Петра Яна»

31-летний российский боец Bellator Магомед Магомедов (19-3) назвал Умара Нурмагомедова (16-0) более разносторонним бойцом, чем Петра Яна (16-4). Об этом Магомедов сказал в интервью «СЭ».

— Что было бы, если бы встретились Петр Ян и Умар Нурмагомедов в следующем бою?

— Размышлять можно по-разному. Тяжело сказать. У Пети очень хороший бокс, но Умар чуть поразнообразней. У него борьба на высоком уровне. Сейчас говорить, что выиграет тот или этот, — неправильно. Хороший бой получился бы. Но Умар разнообразней. Как минимум для Пети он очень неудобный соперник, потому что он и борется, и бьет. С Умаром драться будет очень тяжело любому сопернику.

— Этот бой показал бы, что Умар в стойке не хуже, чем Петр Ян?

— Умар и руками, и ногами бьет, борется. А у Пети акцент на тяжелые удары руками. Тяжело мне сказать, что у Пети руки лучше, чем у Умара в данный момент. В связках, я думаю, Умар получше. Не хотел бы, чтобы соотечественники так встречались. Фанатская база резко делится, начинают всякие у нас в России спорить. Им же есть, с кем драться. Если бы получился бой, интересный был бы как минимум.

Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.