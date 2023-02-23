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Сегодня, 19:30

Магомедалиев: «В апреле или начале мая станет известно, когда Магомедов дебютирует в UFC»

Алина Савинова
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Известный российский тренер Расул Магомедалиев ответил на вопрос, когда в UFC назначат дату дебютного поединка Шарабутдина Магомедова.

«Как я знаю, у Шары нет конкретики по тому, с кем и когда он подерется в UFС. Мне кажется, что в апреле или начале мая станет известно, когда он дебютирует. Шара продолжает расти как боец. Недавно он проходил сборы в Таиланде, но месяца четыре не был в моем зале. Конкретики не скажу, но надо работать и работать. Но парень очень талантливый, разнообразный и интересный. Президент UFC Дана Уайт заинтересован в бойцах, которые работают в стойке. Он балдеет от нестандартных ребят со своим стилем», — цитирует Магомедалиева Metaratings.ru.

Последний бой Магомедов провел в декабре 2022 года. Он проиграл американцу Патчи Миксу на турнире Bellator 289. После этого Магомедов подписал контракт с UFC.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trener-mineeva-dana-uait-baldeet-ot-takikh-boicov-kak-shara-bullet-230222/
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