Расул Магомедалиев: «Шаре Буллету нужно работать над борьбой и грепплингом»

Тренер действующего чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева (16-1) Расул Магомедалиев заявил, что опыта Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова (11-0) может не хватить для боев в UFC. Об этом Магомедалиев рассказал в интервью «СЭ».

— Опыта Шары хватит для того, чтобы удачно выступать в UFC?

— Для каких-то боев хватит, а для каких-то — нет. Подписание контракта не означает, что он боец, который может подраться с любыми соперниками.

Поэтому всегда нужно набирать, работать над собой. То, что он выиграл 5-6-7 боев подряд — это не означает, что... Да, он хорошо вырос в плане ММА, но все равно, конечно, есть много над чем работать. Я знаю, над чем ему нужно работать, а именно над борьбой и грэпплингом.

— «Греметь в UFC, кошмарить дивизион» — пока что рано так говорить про Шару?

— Конечно, он может стать любимцем публики, но все будет зависеть от него, от того, как он будет работать. То, как он двигался и работал в российских промоушенах... Думаю, что там будет намного сложнее. Поэтому ему надо над собой работать. Если он не будет над собой работать, то ему будет очень сложно. Поэтому еще есть время. Все зависит от него, от того, как серьезно будет относиться к ММА. Тем более, сейчас очень сложно подписаться в UFC.

— Как вы считаете, он рано подписался в UFC?

— Не рано. Но нельзя ему сразу принимать хорошие бои против хороших соперников. Нужно плавно двигаться вперед. Как я говорил, в первую очередь он должен сам к себе очень серьезно относиться. Это очень важно, когда речь о борьбе и грепплинге, а в стойке он чувствует себя очень хорошо и шикарно. Поэтому вот что ему нужно.

Магомедов в конце декабря 2022-го подписал контракт с UFC. Его дебют может состояться в марте.