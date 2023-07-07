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Сегодня, 13:21

Магомедов: «Если Родригес ничего не сделает Волкановски в первых полутора раундах, у него будет тяжелая ночь»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Bellator Магомед Магомедов поделился ожиданиями от объединительного титульного поединка в полулегком дивизионе UFC между Алексом Волкановски и Яиром Родригесом.

«Родригес — панчер, а потому у него всегда будет шанс, если сможет донести свой тяжелый удар. Я видел много его боев, где он резко попадал. Но такой шанс у него будет только в первых раундах. Мы все видели, как Волкановски дрался с Исламом и как выглядел в концовке. Считаю его одним из лучших бойцов в мире вне зависимости от весовой категории. Он дал Исламу тяжелый бой и доказал, что не просто так является чемпионом в своем весе.

Я думаю, если в первых полутора раундах Яир Родригес ничего не сделает, у него будет тяжелая ночь. Перед Забитом у него был какой-то страх. Пять раз он отказывался от боя с ним, из них два-три раза официально. Он всегда избегал Забита, не знаю почему", — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Волкановски и Родригесом пройдет в ночь на 9 июля на турнире UFC 290 в Лас-Вегасе. Волкановски провел 25 боев в лиге и потерпел 2 поражения. В активе Родригеса 3 поражения при 15 победах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/magomedov-esli-rodriges-nichego-ne-sdelaet-volkanovski-v-pervykh-polutora-raundakh-u-nego-budet-tyazhelaya-noch-264189/
Магомед Магомедов
Алекс Волкановски
Яир Родригес
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