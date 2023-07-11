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Сегодня, 18:56

Магомедов считает, что UFC не выгоден реванш Махачева и Царукяна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной Москвы Союза ММА России Магомед Магомедов прокомментировал возможность организации боя за титул чемпиона UFC в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Руководству UFC не выгоден их реванш сейчас, учитывая что Исламу нужен большой бой. Организация должна раскачать своего чемпиона, чтобы он стал более медийным и на его поединки продавалось еще больше билетов. Армана от реванша с Махачевым отделяет один, но не исключено, что Арман может страховать бой Ислама в октябре. Их встреча всем интересна. Они оба сильно выросли как бойцы и медиа-персоны, что выгодно в плане их нового поединка», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

В апреле 2019 года в рамках турнира UFC Fight Night 149 Махачев победил Царукяна единогласным решением судей в со-главном событии вечера. На счету Ислама 24 победы и 1 поражение в ММА. В активе его соотечественника 3 поражения при 20 победах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/magomedov-ufc-ne-vygoden-revansh-makhacheva-i-carukyana-265295/
Магомед Магомедов
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
ММА
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