Магомедов считает, что UFC не выгоден реванш Махачева и Царукяна

Старший тренер сборной Москвы Союза ММА России Магомед Магомедов прокомментировал возможность организации боя за титул чемпиона UFC в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Руководству UFC не выгоден их реванш сейчас, учитывая что Исламу нужен большой бой. Организация должна раскачать своего чемпиона, чтобы он стал более медийным и на его поединки продавалось еще больше билетов. Армана от реванша с Махачевым отделяет один, но не исключено, что Арман может страховать бой Ислама в октябре. Их встреча всем интересна. Они оба сильно выросли как бойцы и медиа-персоны, что выгодно в плане их нового поединка», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

В апреле 2019 года в рамках турнира UFC Fight Night 149 Махачев победил Царукяна единогласным решением судей в со-главном событии вечера. На счету Ислама 24 победы и 1 поражение в ММА. В активе его соотечественника 3 поражения при 20 победах.