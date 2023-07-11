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Сегодня, 19:27

Магомедов заявил, что Хабиб согласится на схватку с Сен-Пьером при конкретном предложении

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной Москвы Союза ММА России Магомед Магомедов прокомментировал возможное противостояние Жоржа Сен-Пьера с Хабибом Нурмагомедовым по правилам грэпплинга.

«Схватка Хабиба и Сен-Пьера возможна, но Хабиб не вернется к полноценным тренировкам. Под словом «полноценные» я говорю о спаррингах, диета и прочем. Для схватки по грэпплингу, поверьте мне, Хабиб готов даже сейчас. Он всегда держит себя в хорошей форме и загонит любого соперника. Существует большая вероятность что Хабиб согласится на эту схватку так как бой с Сен-Пьером был мечтой его и его отца Абдулманапа. При конкретном предложении Хабиб согласится с ним побороться», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

UFC объявил, что бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер выступит в предстоящем турнире лиги по бразильскому джиу-джитсу в декабре.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/magomedov-khabib-soglasitsya-na-boi-sen-perom-pri-konkretnom-predlozhenii-265314/
Магомед Магомедов
Хабиб Нурмагомедов
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