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15 мая, 10:45

Абусупьян Магомедов: «Хочу платить налог 13 процентов, как в России, а не 45, как в Германии»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Дагестанский боец UFC из Германии Абусупьян Магомедов рассказал в интервью «СЭ» о недовольстве немецкими налогами.

— Налоги в Германии конские? Вот, к примеру, от бонуса за первый бой в 50 000 сколько осталось?

— Максимум одна треть. 43-45 процентов налог. Здесь ты можешь выйти из тюрьмы, не заплатить 10 евро налог и снова сядешь на восемь лет. И потом ты не выйдешь ни досрочно, ни за хорошее поведение, ты будешь сидеть до последнего. Кто с налогами тут пытается обмануть, в конце может встрять. В Германии тебе город помогает поначалу, а потом ты начинаешь зарабатывать, и он давит тебя максимально: «Давай нам по 45 процентов, братишка». И то нельзя сказать, что тебе тут помогают подняться. Если говорить так, в общем, то в Германии тебе не дадут разбогатеть, но и с голоду умереть не дадут. Лучше здесь не рыпаться, на работу ходить, восемь часов работать и домой приходить, в год раз в отпуск ездить. Германия — идеальная страна для пенсионеров. Чисто когда ты старый, сюда приехать и умереть. Вот в том, что касается медицины и прочего.

— Вы постоянно называете Дагестан домом. Хотите туда вернуться?

— Конечно, я хочу поехать домой. Я сейчас недавно подавал на немецкое гражданство, мне отказали, сказали, что в 2025 году только сможешь сделать. У меня в 2015 году маленький конфликт получился на соревнованиях, я одному пощечину дал. Суд — не суд, типа какая-то уголовная суета, они говорят, что у тебя судимость, тебе нужно теперь 10 лет без штрафов, чтобы получить немецкое гражданство. Я говорю: «Это же была пощечина обыкновенная! Тем более я защищался». Я хотел сделать гражданство и уже потом спокойно переехать в Дагестан, платить 13 процентов налогов, а не 45, как в Германии. В России же 13 процентов? С радостью буду платить эти 13, я и 15 буду платить с радостью (смеется) после 45.

1 июля Магомедов подерется с Шоном Стриклэндом в главном бою вечера в турнире UFC в Лас-Вегасе.

Абусупьян Магомедов. «Я дал болгарину пощечину за харчок, и за это мне отказали в гражданстве Германии». Интервью с Абусом Магомедовым
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