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Сегодня, 20:42

Гасанов считает, что превосходит в борьбе Адесанью и Перейру

Виталий Косик
Корреспондент
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Чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов рассказал, с кем бы он смог подраться из бойцов UFC.

«Исраэля Адесанью и Алекса Перейру я вообще не ставлю, потому что уверен, что я их смог бы спокойно залежать. Но вот Роберт Уиттакер — неплохой, он может бороться, но в боях почему-то не показывает себя именно в борьбе. Если ты не борешься, не показываешь себя, значит, не прогрессируешь в борьбе. Тот арсенал, который у тебя есть, его не хватит навсегда, потому что другие набирают, а ты остаешься там, где был», — приводит слова Гасанова MMA.Metaratings.ru.

28-летний Гасанов является действующим чемпионом ACA в среднем весе. Алекс Перейра — действующий чемпион UFC. Роберт Уиттакер был чемпионом американского промоушена в 2018 году.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chempion-aca-gasanov-spokoino-zalezhu-chempionov-ufc-216552/
Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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