Магомедрасул Хасбулаев назвал причину ухода Хабиба из MMA

Экс-чемпион ACA в полулегком весе Магомедрасул Хасбулаев (34-8) прокомментировал «СЭ» уход экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) из индустрии ММА.

«[Хабиб] побольше хочет внимания уделять семье. Другой причины нет. Потому что он везде с ребятами на сборах, а дома дети растут, им тоже внимание нужно, воспитание. Дети растут, а его дома нет», — сказал Хасбулаев «СЭ».

Под руководством Нурмагомедова Ислам Махачев (23-1) стал чемпионом UFC в легком дивизионе, а Усман Нурмагомедов (16-0) — чемпионом Bellator в легком дивизионе.