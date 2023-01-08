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ММА

Сегодня, 10:16

Магомедрасул Хасбулаев назвал причину ухода Хабиба из MMA

Давид Хачатрян
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-чемпион ACA в полулегком весе Магомедрасул Хасбулаев (34-8) прокомментировал «СЭ» уход экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) из индустрии ММА.

«[Хабиб] побольше хочет внимания уделять семье. Другой причины нет. Потому что он везде с ребятами на сборах, а дома дети растут, им тоже внимание нужно, воспитание. Дети растут, а его дома нет», — сказал Хасбулаев «СЭ».

Под руководством Нурмагомедова Ислам Махачев (23-1) стал чемпионом UFC в легком дивизионе, а Усман Нурмагомедов (16-0) — чемпионом Bellator в легком дивизионе.

Хабиб Нурмагомедов. Хабиб подтвердил, что окончательно покинул индустрию ММА. Без него будет тяжело

Хабиб Нурмагомедов
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