Магомедшарипов обещает выиграть титул чемпиона в Bellator

22-летний перспективный российский боец Bellator Хасан Магомедшарипов (8-0) заявил, что не видит сильной оппозиции в полулегком весе Bellator.

«Я не вижу сильных парней в полулегком весе, — приводит слова Магомедшарипова MMA Junkie. — Да, [Эй Джей] Макки, [Патрисио] «Питбуль» [Фрейре] и еще пара парней [очень сильные]. Остальные ребята сильны, но не слишком. Я чувствую, что могу победить всех без особых проблем — Эй Джей Макки, «Питбуля» — но мне нужно немного времени. Пару лет, если я останусь в Bellator. Я возьму этот пояс. [Противник] не имеет значения — борец, ударник, грэпплер, не имеет значения. Просто дайте мне бой, и я финиширую оппонента».

Магомедшарипов нокаутировал Рафаэля Хадсона (6-6) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 25 февраля на Bellator 291 в Дублине, Ирландия.