Махачев и Волкановски могут провести бой в феврале 2023-го

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Новый чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) сообщил, что UFC намерены организовать ему бой с лидером рейтинга бойцов вне зависимости от категории, чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-1) в феврале 2023 года в Австралии.
«UFC планируют интересный бой, — сказал Махачев на встрече с журналистами по прилету в Россию. — Говорят, в феврале хотят сделать. В феврале будет большой турнир в Австралии, и так как Волкановски австралиец, хотят там провести. Но пока никаких точных переговоров еще не было. Я с менеджером поговорил, он сказал: «Отдохни неделю. Как все уляжется — сядем, поговорим».