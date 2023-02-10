Махачев и Волкановски провели битву взглядов перед боем на турнире UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев провел дуэль взглядов со своим будущим соперником — чемпионом промоушена в полулегком весе Александром Волкановски.

10 февраля бойцы дали совместную пресс-конференцию перед боем, который пройдет 12 февраля на турнире UFC 284 в австралийском Перте.

После общения с журналистами бойцы провели дуэль взглядов.

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение. 22 октября 2022 года Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру на UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком весе.

У 34-летнего Волкановски — 25 побед и одно поражение. Австралиец — чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.