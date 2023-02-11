Махачев и Волкановски сделали вес перед титульным боем на UFC 284

Россиянин Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски сделали вес перед чемпионским боем на турнире UFC 284. Вес Махачева — 70,3 кг, Волкановски — 70,08 кг.

Поединок будет главным событием турнира, который пройдет в Перте (Австралия) 12 февраля.

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение. 22 октября 2022 года Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру на UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком весе.

У 34-летнего Волкановски — 25 побед и одно поражение. Австралиец — чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.