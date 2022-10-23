Махачев и Ян получили денежные бонусы за поединки UFC 280

Определились бойцы, которые получат денежные бонусы по итогам турнира UFC 280.

Боем вечера признан поединок между Петром Яном и Шоном О'Мэлли, выступления вечера — бои Ислама Махачева и Белала Мухаммада. Все бойцы получат по 50 тысяч долларов.

Россиянин Ислам Махачев в главном поединке UFC 280 победил Чарльза Оливейру. 31-летний дагестанец завоевал вакантный титул чемпиона в легком весе.

Петр Ян уступил Шону О'Мэлли в трехраундовом поединке раздельным решением судей (28-29, 28-29, 29-28).