Махачев избежал штрафа за кормление квокк в Австралии

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал, что ему не выписали штраф за комление квокк в Австралии.

«Там на видео я просто поднял листочек и покормил одного. И потом из команды кто-то орешки им дал. Мне никто не сказал, что нельзя их кормить. Мы утром проснулись и это прочитали. Пока никто из полиции не звонил», — сказал Махачев на пресс-конференции.

По местным законам, кормить любых животных на Роттнесте запрещено. За это может последовать штраф в размере 300 австралийских долларов (около 15 тысяч рублей). Отмечается, что человеческая пища вызывает у животного обезвоживание и нарушения пищеварения.

Махачев подерется с Александром Волкановски (25-1) на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир пройдет в ночь с 11 на 12 февраля.