Махачев может провести бой против победителя поединка Чендлер — Порье

Обладатель пояса UFC россиянин Ислам Махачев может провести бой против победителя поединка между американцами Майклом Чендлером и Дастином Порье, информирует ТАСС.

«Мне могут дать победителя боя Чендлер — Порье. В ближайшие две недели будет точно известно, с кем я подерусь», — сказал Махачев.

Бой Порье — Чендлер пройдет на турнире UFC 13 ноября.

Изначально сообщалось, что Махачев может провести бой против австралийца Александра Волкановски.

Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, победив 23 октября удушающим приемом во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.