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Обладатель пояса UFC россиянин Ислам Махачев может провести бой против победителя поединка между американцами Майклом Чендлером и Дастином Порье, информирует ТАСС.
«Мне могут дать победителя боя Чендлер — Порье. В ближайшие две недели будет точно известно, с кем я подерусь», — сказал Махачев.
Бой Порье — Чендлер пройдет на турнире UFC 13 ноября.
Изначально сообщалось, что Махачев может провести бой против австралийца Александра Волкановски.
Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, победив 23 октября удушающим приемом во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.