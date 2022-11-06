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Сегодня, 11:32

Махачев не уверен, что подерется в феврале в Австралии

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) сообщил, что UFC «играет в игры», и поэтому он не знает, где состоится его следующий бой — в США или Австралии.

«Не уверен, чего хочет UFC — моего боя в феврале в Австралии или в марте в Лас-Вегасе, — написал Махачев в Twitter. — Меня, честно говоря, не волнуют место и соперник, потому что я никогда не выбираю себе оппонентов. Просто отправьте мне контракт и хватит играть в игры».

Махачев после победы над Чарльзом Оливейрой (33-9) на UFC 280 дал устное согласие на бой с чемпионом UFC в полулегком весе Александром Волкановски (25-1) в феврале в Австралии.

Ислам Махачев
UFC
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