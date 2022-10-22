Махачев — Оливейра: дата и прямая трансляция главного боя UFC 280

В субботу, 22 октября состоится поединок между российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Бой станет главным событием турнира UFC 280, который проходит в Абу-Даби. Победитель станет обладателем чемпионского пояса UFC в легком весе.

На счету 31-летнего Махачева 22 победы и 1 поражение в профессиональной карьере в ММА. У 33-летнего Оливейры 33 победы и 8 поражений, еще один бой бразильца признан несостоявшимся.

Поединок Махачева и Оливейры в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru, а также на канале «Матч! Боец» и сервисе UFC Fight Pass. Также за турниром UFC 280 можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ». Ориентировочное время начала боя — около 23.00 по московскому времени.