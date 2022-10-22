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Сегодня, 20:15

Махачев — Оливейра: результат главного боя UFC 280

Иван Торопцев
Корреспондент
Ислам Махачев.
Фото Getty Images

В субботу, 22 октября состоится поединок между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Этот бой станет главным событием турнира UFC 280, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Победитель поединка станет чемпионом UFC в легком весе.

Ориентировочное время начала боя Махачев — Оливейра — около 23.00 по московскому времени. Посмотреть поединок в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, а также на канале «Матч! Боец» и сервисе UFC Fight Pass.

Результат боя будет определен после 5 раундов решением судей или после досрочной победы или дисквалификации одного соперников. Его можно будет узнать на нашем сайте и в онлайн-трансляции.

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Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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