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Сегодня, 21:00

Махачев — Оливейра, Ян — О'Мелли: дата и где смотреть прямую трансляцию UFC 280

На турнире UFC 280 Махачев сразится с Оливейрой, а Ян — с О'Мелли
Галина Глазко
Чарльз Оливейра и Ислам Махачев.
Фото UFC

Турнир UFC 280 пройдет 22 октября на арене комплекса «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ).

В главном событии вечера российский боец Ислам Махачев сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Это будет бой за звание чемпиона организации в легком весе.

Также в главном карде россиянин Петр Ян проведет поединок против американца Шона О'Мэлли.

31-летний Махачев идет на серии из 10 побед, его рекорд в ММА — 22-1, а 33-летний Оливейра — на серии из 11 побед, его рекорд — 33-8 (еще 1 бой признан несостоявшимся). Рекорд 27-летнего О'Мэлли — 15-1, а 29-летнего Яна — 16-3.

Посмотреть в прямом эфире выступления россиян на турнире UFC 280 можно на matchtv.ru. Основной кард и другие бои покажут «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass, начиная с 17.00 мск.

Бой Ян — О'Мэлли начнется примерно в 22.00 по московскому времени, а поединок Махачев — Оливейра — не ранее 23.00.
Ислам Махачев
Петр Ян
Чарльз Оливейра
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