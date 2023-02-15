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Сегодня, 13:38

Махачев опроверг обвинения в использовании капельниц

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев отверг любые обвинения в применении капельниц.

«В UFC есть эксперты — это Американское антидопинговое агентство (USADA). В общей сложности до и после боя меня тестировали четыре раза. В Австралии была своя атлетическая комиссия, которая в среду брала кровь — отсюда синяки. А фотографии мы делали в четверг. Кто-то из бойцов раздул эту тему. Со стороны UFC и USADA претензий и вопросов нет», — приводит слова Махачева ТАСС.

Ранее австралийский боец Александр Волкановски и его соотечественник Дэн Хукер обвинили Махачева в приеме запрещенных препаратов и использовании запрещенных способов восстановления.

Махачев победил Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Источник: https://tass.ru/sport/17053895
Ислам Махачев
UFC
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