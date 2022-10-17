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ММА

Сегодня, 04:17

Махачев отреагировал на слухи о том, что Хасбик будет в его углу во время боя с Оливейрой

Сергей Разин
корреспондент

Российский боец Ислам Махачев прокомментировал информацию о том, что популярный блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) будет находиться в его углу во время поединка против бразильца Чарльза Оливейры.

«В моем углу будет мой тренер по ударке из Дагестана, мой брат Муслим, Хабиб, Хавьер Мендес и еще один тренер из Дагестана. Хасбулла будет сидеть около сетки. И он будет болеть за меня», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

Махачев и Оливейра сразятся на турнире UFC 280, который состоится 20 октября в Абу-Даби. На кону вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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