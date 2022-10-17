Махачев ответил на вопрос, считает ли он себя новым Хабибом

31-летний российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) отвергает все заявления людей, считающих его новым Хабибом. По словам россиянина, Нурмагомедов — король легкого дивизиона своего времени.

«У Хабиба свое наследие... Его никто не победил. У него хороший послужной список, он победил много крутых парней, — отметил Махачев в интервью Shak MMA. — Он завершил карьеру тогда, когда посчитал нужным. Он в хорошей форме. Такое ощущение, что он мог бы еще много раз защитить пояс. Он мог бы зарабатывать огромные деньги, но ему все это не нужно».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Чарльзом Оливейрой (33-8) состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.