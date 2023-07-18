Махачев попросил дать ему бой с Леоном Эдвардсом 21 октября в Абу-Даби

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) заявил, что готов подраться с чемпионом полусреднего дивизиона Леоном Эдвардсом (21-3).

«UFC Абу-Даби, 21 октября. Махачев против Эдвардса. Что думаете?» — написал россиянин в Twitter.

Махачев победил Александра Волкановски (26-2) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Эдвардс победил Камару Усмана (20-3) в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.