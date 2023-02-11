0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 04:59

Махачев получил награду UFC за лучший сабмишн года

Евгений Козинов
Корреспондент
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский боец Ислам Махачев получил от UFC награду «Сабмишн года» за досрочную победу над Чарльзом Оливейрой.

«Когда я поймал Чарльза Оливейру и сомкнул руки, думал, что он ударит. Я прикончил самого опасного парня на Земле, и знаю свои навыки, поэтому сказал всем СМИ, всем люди, что я его задушу. Знаю, что заслуживаю эту награду, спасибо», — отметил Махачев.

В эти выходные Махачев подерется с австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 284. Их поединок будет главным событием вечера в Перте (Австралия).

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение. 22 октября 2022 года Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру на UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком весе.

У 34-летнего Волкановски — 25 побед и одно поражение. Австралиец — чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.

Ислам Махачев
ММА
0
Читайте также
Болельщиков обвинили в осквернении гимна России из-за кричалки «Славься, Сибирь»
Норвегия побеждает на ЧМ без главной звезды женской сборной. Что случилось с Тириль Экхофф?
Американский разведчик указал на победу России над Западом
Продолжение следствия: за что Сергей Фургал проведет в колонии 22 года
«Теперь мы залпы слышим часто»
СМИ сообщили об изнасиловании несовершеннолетней наемниками из Польши
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Махачев и Волкановски сделали вес перед титульным боем на UFC 284