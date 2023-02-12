Ислам Махачев: «Я знаю, что проиграл только пятый раунд. Он хорошо по мне попал»

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) прокомментировал поединок с чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-2) на UFC 284.

«Все думали, что это будет легкий бой, но я дрался в родной стране лучшего бойца в мире, — отметил Махачев в интервью ESPN. — Я не думал, что это будет легкий бой, но я победил единогласным решением судей. Для меня это хороший опыт. Я не недооценивал его, а готовился к тяжелому бою.

В последнем раунде он хорошо по мне попал, но все остальные раунды, по моему мнению, я выиграл. Это был хороший бой. Я никогда не дрался пять раундов.

Честно, я чувствовал, что не проиграл первые три раунда, и, по моему мнению, выходя на последний раунд я чувствовал, что за мной все раунды. Я знаю, что проиграл только пятый раунд. Он хорошо по мне попал, и я попытался пройти в ноги и провести удушающий.

Первый раунд я точно выиграл. Я наносил сильные удары, но этот парень очень силен. Его стиль немного другой. Он хорошо двигается, он сильный, и он хорошо защищался в борьбе. Прямо сейчас я лучший боец в мире, что бы не говорили люди.

Что Алекс теряет от этого боя? Ничего! Он отдохнет и вернется. К тому же у него уже есть соперник. Но для меня этот бой был большим риском. Я приехал из другой страны, поставил на кон свой пояс, свою победную серию".

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.