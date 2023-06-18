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Сегодня, 10:31

Ислам Махачев: «Руководство UFC хочет, чтобы я подрался в Абу-Даби»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) рассказал, что встречался с руководством UFC и они дали ему понять, что хотят видеть его на осеннем турнире в Абу-Даби. Об этом Махачев сказал журналистам после турнира Eagle FC 52 в Хучни, Дагестан.

— А ты насколько уверен, что подерешься в Абу-Даби? Или тебя все-таки UFC на Америку поставят?

— Я уже был в Америке, встречался с руководством пару месяцев назад. Я просил бой, и они говорили, что если я подерусь летом, то в Абу-Даби уже не успею. У них в планах, чтобы я подрался именно в Абу-Даби.

Турнир UFC 294 состоится в Абу-Даби, ОАЭ, 21 октября.

Махачев в прошлом бою победил Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Ислам Махачев
UFC
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