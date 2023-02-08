0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:56

Ислам Махачев: «Волкановски говорит, что встанет из-под меня? Его товарищ Дэн Хукер говорил то же самое»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) в интервью MMA Junkie выразил сомнение в том, что чемпион полулегкого веса Александр Волкановски (25-1) сможет подняться на ноги после тейкдауна.

— Алекс раскритиковал тебя за то, что ты не пришел на церемонию.

— Какую церемонию?

— На которой приветствуют гостей страны.

— У меня была тренировка. Вот почему я в хорошей форме. Я уважаю Волкановски, но он совершил ошибку, когда решил подняться в легкий вес.

— Он говорит, что, мол, Ислам может валить меня сколько угодно — я все равно встану и только тогда начнется драка.

— Может быть, она не начнется, а закончится.

— Одного тейкдауна будет достаточно.

— Его товарищ по команде Дэн Хукер говорил все то же самое: «Пусть делает тейкдаун — я встану». Но что-то после первого броска он не встал. Он сдался. Кто-то говорит, что, мол, Алекс не постучит. Ок, он просто заснет.

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
0
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Ислам Махачев: «Хабиб нервничает больше меня перед боем с Волкановски»
Зубайра Тухугов: «Волкановски даст Махачеву очень тяжелый бой»
Зубайра Тухугов рассказал о спаррингах с Александром Волкановски
Ислам Махачев не исключил боя с Конором Макгрегором: «Я буду готов»
Ислам Махачев отреагировал на то, что Дана Уайт забыл его имя
Дана Уайт ответил на претензии Махачева: «Он ничего не знает»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ислам Махачев отреагировал на то, что Дана Уайт забыл его имя

Ислам Махачев не исключил боя с Конором Макгрегором: «Я буду готов»