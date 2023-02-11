Махачев — Волкановски: бесплатная трансляция боя

12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284, главным событием которого станет бой россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски за титул чемпиона в легком весе.

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение в ММА. 22 октября 2022-го россиянин победил бразильца Чарльза Оливейру сабмишном на UFC 280 и стал чемпионом в легком весе.

34-летний Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе. Он провел последний поединок 2 июля 2022 года, тогда он победил американца Макса Холлоуэя единогласным решением судей.

В России бой Махачев — Волкановски покажет федеральный спортивный телеканал и его сайт matchtv.ru, а также канал «Матч Боец». Турнир UFC 284 стартует в 2.00 по московскому времени, поединок Махачева и Волкановски начнется не ранее 6.00.

«СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию боя Махачев — Волкановски.