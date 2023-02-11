Махачев — Волкановски: где и как следить за боем UFC 284

12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284, главным событием которого станет бой россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски за титул чемпиона в легком весе.

Поединок Махачева и Волкановски начнется после 6.00 по московскому времени.

Следить за боем Махачева и Волкановски можно будет с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Трансляция турнира UFC 284 будет проходить на федеральном спортивном канале и его сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч Боец» и платформе UFC Fight Pass.

На счету 34-летнего Волкановски 25 побед и 1 поражение в ММА, австралиец является лидером рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. 31-летний Махачев занимает вторую строчку в этом рейтинге, у него 23 победы и 1 поражение в карьере.

Видеоматериалы до и после боя Махачев — Волкановски будут доступны на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка». Видеообзор поединка появится в разделе «СЭ», посвященном единоборствам.